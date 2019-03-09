Bloomberg: Citgo пытается получить кредит на $1,2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Компания Citgo Petroleum - действующая в США "дочка" венесуэльской PDVSA - рассчитывает взять кредит на $1,2 млрд. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg .

Согласно документам, с которыми ознакомились его журналисты, Citgo нуждается в этих средствах для финансирования работы в США в свете санкций против PDVSA. Компания обратилась к американскому банку Houlihan Lokey за содействием в поисках кредиторов. По словам источников агентства, Citgo также проводит консультации о рефинансировании уже имеющихся у нее кредитов.

Агентство также сообщает со ссылкой на источники, что 18 марта предприятия Citgo в городе Корпус-Кристи (штат Техас) прекратят работу.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайд, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.