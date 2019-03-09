Ростех: большинство стран хотят не просто покупать, а приобретать технологии

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Большинство стран в мире хотят приобретать технологии и производить сами, а также получать техподдержку в течение всего срока службы оборудования. Об этом рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в опубликованном в пятницу интервью газете Defense News.

Его спросили о самых больших проблемах в вопросе международных продаж. "Самая большая проблема - это стремительно меняющийся мир. Большинство стран не хотят просто покупать, они хотят приобретать технологии", - подчеркнул Кладов. В пример он привел Индию и Индонезию, которые хотят "производить на местном уровне", а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), желающие "совместно [с РФ] разрабатывать самолет, вертолет".

"Таким образом, мы вынуждены изменить наши методы от простой поставки оборудования к установлению технологического сотрудничества. Другая проблема заключается в том, что страны хотят план технической поддержки на весь срок [эксплуатации оборудования]", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха. Он пояснил, что в ряде государств есть оборудование как советского, так и российского производства, но "во многих местах оно не работает" в связи с отсутствием центров технического обслуживания.

Ростех создает по всему миру сервисы оказания услуг и последующей техподдержки. "У нас также есть технологические вызовы. Мы переходим в цифровую сферу. Мы идем к цифровым технологиям, и в течение нескольких лет мы ожидаем, что наш ИТ-экспорт превзойдет наши оборонные продажи", - отметил Кладов.

Он также напомнил, что Ростех намерен к 2025 году довести до 50% долю выпуска гражданской продукции. Она будет связана с фармацевтической и автомобильной отраслью, информационными технологиями, гражданской авиацией.