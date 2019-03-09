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Торговая война

Минкоммерции КНР: Пекин и Вашингтон работают над отменой всех повышенных пошлин

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отметил, что усиление взаимных протекционистских барьеров не может принести пользу ни Китаю, ни США

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Власти Китая и США прорабатывают варианты отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга. Об этом заявил в субботу заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Группы двух стран по продвижению торговых переговоров продолжают осуществлять консультации, обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношния Китая и США вернулись на путь нормализации", - отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам замминистра, дальнейшее усиление взаимных протекционистских барьеров не может принести пользу ни Пекину, ни Вашингтону, и к тому же отрицательно отражается на интересах многих других государств.

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