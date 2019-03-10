Власти Петербурга проверят эффективность расходов бюджета для подготовки к следующей зиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга начали подготовку к следующей зиме, для этого действующий глава города Александр Беглов поручил провести оценку эффективности расходов бюджета. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Смольного.

Проблема уборки снега стала одной из главных в Петербурге этой зимой: минувший январь стал одним из самых снежных за последние несколько лет, в первые дни февраля также шел сильный снег, который продолжился и в начале марта. Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко сообщили, что с начала зимнего сезона в городе выпало 159 см снега, за это время с улиц вывезли более 3,2 млн куб. м снега.

"Глава города сказал, что сейчас уже начата подготовка к следующей зиме, определяются масштабы закупок новой техники, анализируется эффективность текущих расходов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Беглов заявлял, что город должен рачительно расходовать бюджетные средства. В качестве примера нерационального использования денег он приводил в пример освещение телебашни в Петербурге, на которое ранее планировалось выделить 132 млн рублей. Вместо этого по указанию Беглова на самые необходимые работы телебашне выделят 16,5 млн рублей, а сэкономленные 116 млн рублей направят на ремонт сетей и замену светильников уличного освещения, прежде всего в пригородных районах.