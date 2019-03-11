Представители бизнеса обсудят с Путиным неналоговые платежи на съезде РСПП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Крупные предприниматели обсудят возможное внесение ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 14 марта. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина.

"Знаю точно, что будет подниматься тема перевода неналоговых платежей в налоги. Мы просили о другом - чтобы их урегулировать отдельным законом, но точно не переводить в налоги, так как часть из них увеличивает фискальную и административную нагрузку на бизнес. Все бизнес-объединения против этого", - рассказал Калинин "Известиям".

Еще одним предметом обсуждения с президентом является разграничение понятий движимого и недвижимого имущества. "Бизнес просит прописать в Гражданском кодексе, что станки и оборудование не относятся к недвижимому имуществу. Если есть фундамент - значит недвижимое", - отметил Калинин.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться участие бизнеса в исполнении национальных проектов. "Мы приветствуем грядущие масштабные вложения в повышение качества жизни, развитие инфраструктуры. Но мы хотим, чтобы заказы получил прежде всего российский бизнес, потому что это наши общие налоги", - цитирует газета главу "Опоры России".

По его мнению, на встрече также могут обсудить создание цифровой платформы, где будет размещаться информация о нарушениях прав предпринимателей в рамках уголовно-процессуальных отношений. По словам Калинина, российские предприниматели очень заинтересованы в создании такой платформы. Разработку цифрового ресурса представил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.

О неналоговых платежах

Ранее Минфин предложил включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, среди которых - плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический и курортный сбор, а также плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами и др. При этом министерство предложило установить 10-летний мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после того, как они будут внесены в Налоговый кодекс.