Внешнеторговый оборот Приморья вырос на 12% в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Экспорт и импорт в Приморском крае в 2018 году вырос на 12,2 и 11,8 % соответственно в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации на своем сайте.

"По итогам 2018 года внешнеторговый оборот Приморского края увеличился на 12% по сравнению с 2017 годом и составил примерно 490 млрд рублей. Общий объем экспорта в Приморье в 2018 году вырос на 12,2% и достиг 220 млрд рублей, импорт увеличился на 11,8% и составил 268 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Наиболее значимыми по объему товарооборота стали КНР, Республика Корея и Япония. Традиционно лидером по объему товарооборота стала КНР, объем торговли с которой вырос на 23% и составил 260 млрд рублей. С Республикой Кореей объем торговли достиг 88 млрд рублей, прирост составил 19,4%. Товарооборот с Японией составил около 47 млрд рублей.

Объем торговли со странами СНГ достиг 3 млрд рублей, при этом на экспорт пришлось около 585 млн рублей, на импорт - почти 2,5 млрд рублей. Наибольший объем товарооборота пришелся на Республику Беларусь и Казахстан.