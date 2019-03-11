Tesla повышает цены на свои электромобили

ТАСС, 11 марта. Компания Tesla приняла решение поднять в среднем на 3% цены на все свои электромобили, за исключением Model 3 в базовой комплектации. Об этом в воскресенье автопроизводитель сообщил на своем сайте.

"Tesla будет вынуждена повысить цены на [свои] электромобили приблизительно на 3% по всему миру, потому что мы закроем меньше автомагазинов, чем планировали", - отмечается в заявлении компании.

В конце февраля Tesla объявила о намерении отказаться от большинства своих автомагазинов и перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить стоимость Model 3 в базовой комплектации до $35 тыс. "Однако по итогам анализа, проведенного за последние две недели по каждому из наших салонов, мы пришли к выводу, что нам потребуется еще несколько месяцев для реализации задуманного", - говорится в заявлении. Более того, планы предполагается скорректировать. "Некоторые из уже закрытых магазинов будут снова открыты", - добавила компания.

Сейчас Tesla производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X. Model 3 в базовой комплектации будет предлагаться за $35 тыс.