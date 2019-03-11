Ущерб "Электроцинку" от пожара в октябре составил 6,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 марта. /ТАСС/. Ущерб заводу "Электроцинк" во Владикавказе в результате пожара в октябре 2018 года составил 6,2 млрд рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе предприятия. "Электроцинк входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК).

Что известно о заводе "Электроцинк" во Владикавказе

"Согласно расчетам, представленным в комиссию по расследованию причин пожара на заводе, ущерб [предприятию] составил 6,2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

ЧП на предприятии произошло в ночь 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке "Электроцинка". Для 1,8 тыс. работников предприятия введен режим вынужденного простоя. Также отмечалось, что общее число сотрудников, которые могут потерять рабочие места в результате закрытия завода, более чем в четыре раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям.