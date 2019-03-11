Суд объявил перерыв по делу о взыскании неустойки IKEA с "дочки" "Совхоза им. Ленина"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области в понедельник объявил перерыв для вынесения решения по иску о взыскании с дочерней компании "Совхоза им. Ленина" - "ТТ-девелопмент" неустойки в размере 79,6 млн рублей по договору с "дочкой" IKEA - "ИКЕА Мос (Торговля и недвижимость)" до 18 марта, поскольку истец предоставил ходатайство о заключении мирового соглашения, которое поддержали ответчик и третьи лица, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет перерыв до 18 марта до 12:00", - сказала судья.

Представитель истца Наталья Рыбасова уточнила, что компания "ИКЕА Мос (Торговля и недвижимость)" отказывается от иска в части взыскания штрафной неустойки по договору купле-продажи земельного участка в размере 5% от покупной цены (79,6 млн рублей). Стороны подтвердили отсутствие претензий, а также заявили об отсутствии у них оснований истребовать земельный участок у истца или у текущего собственника.

"Также совхоз подтверждает, что предыдущий земельный участок был передан ответчику по его воле, а истец является добросовестным приобретателем, а также то, что у совхоза и ответчика отсутствуют основания для оспаривания права собственности истца на земельный участок, равно иных лиц, которым истец мог или может в будущем передать право собственности на земельный участок", - пояснила условия соглашения Рыбасова.

Ранее на предварительном заседании сторона ответчика ходатайствовала о привлечении третьего лица ЗАО "Совхоз им. Ленина". Суд удовлетворил просьбу.

Недействительная сделка

"Совхоз им. Ленина" в 2008 году передал в качестве уставного капитала два участка земли дочерней компании "ТТ- девелопмент". Один из них был разделен и в 2016 году реализован IKEA под строительство магазина. Однако в конце 2018 года суд по иску миноритариев "Совхоза" признал недействительной сделку по учреждению "ТТ-девелопмент", все имущество, за исключением реализованного, вернули в "Совхоз", а в "дочке" начался процесс ликвидации. На фоне тяжб IKEA в ноябре 2018 года отказалась от планов строительства магазина там и решила взыскать неустойку, пока процесс ликвидации не завершился.

"Совхоз им. Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе Московской области, крупнейший в регионе производитель клубники. "ИКЕА Мос (Торговля и недвижимость)", согласно данным системы СПАРК, принадлежит Stichting INGKA Foundation (контролирует наибольшую часть отделений IKEA по всему миру).