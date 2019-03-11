Росфинмониторинг с ФСБ, МВД и ЦБ пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и Банком России пресек работу 27 "теневых площадок" в 2018 году. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 "теневых площадок", это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег - порядка 245 млрд рублей", - сказал он.

Чиханчин подчеркнул, что за прошедший год просматривается значительное падение количества сомнительных операций.

"Хотелось бы сказать, что снизилось и количество транзитных операций, то есть когда фирмы фактически технического характера просто прогоняют через себя. То есть зачистка приводит к конкретным результатам", - отметил он.

Теневой оборот наличных, по словам главы ведомства, все еще присутствует и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности, в торговый сектор.

"Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении", - заключил глава Росфинмониторинга.

Выполнение требований

По его словам, около 80% финорганизаций хорошо выполняют требования "антиотмывочного" закона.

"Растет законопослушность финансовых организаций, которые участвуют в антиотмывочной системе. Мы на сегодняшний день можем сказать, что порядка 80% финансовых организаций исполняют требования закона очень хорошо. И, соответственно, растет количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают [об операциях, подлежащих обязательному контролю]", - сказал он.

Чиханчин также доложил Путину, что на конец 2018 года возросло количество хозяйствующих субъектов, которые попали в зону мониторинга. "При этом снижается количество их участия в сомнительных операциях, то есть законопослушность хозяйствующих субъектов значительно растет", - отметил глава Росфинмониторинга.

По словам главы ведомства, в рамках работы с налоговой службой и с правоохранительными органами по фирмам-"однодневкам" такие организации ежегодно сокращается в количестве до 500 тыс.

Чиханчин также рассказал, что Росфинмониторинг совместно с Верховным судом предотвратили незаконный вывод средств "в теневой" сектор на сумму 130 млрд рублей. По словам Чиханчина, работа с Верховным судом продолжается. "Попытка втянуть суды в теневые схемы - в общей сложности нам совместно с ними удалось предотвратить вывод денег в теневой порядок порядка 130 млрд [рублей]", - сказал глава Росфинмониторинга.

Также вместе с ФСБ служба ведет работу по противодействию финансирования терроризма. "Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую (ИГИЛ, прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") составляющую, всех, кто туда выезжают. Очень неплохо работает механизм замораживания активов лиц, которые попадают в наше [поле зрения]. Это внесудебное замораживание", - отметил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга также заявил, что ведомство отслеживает происхождение почти и цели финансирования около 80 млрд рублей, поступивших из-за рубежа российским некоммерческим организациям (НКО).

"Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где-то порядка 80 млрд [рублей] мы отслеживаем, мы пытаемся понять", - сказал Чиханчин.