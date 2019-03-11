МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не войдет в список институтов, которые будут координироваться ВЭБ.РФ, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.

"Принято решение, что РФПИ не входит в список институтов, которые координирует ВЭБ.РФ. РФПИ является суверенным фондом России и управляется в рамках соответствующего закона. Мы взаимодействуем на равноправных партнерствах с ВЭБ.РФ, с различными другими институтами и корпорациями", - сказал он.

Согласно новой стратегии, ВЭБ.РФ получил новые функции, в числе которых координация и организация деятельности всех институтов развития. Для этого госкорпорация будет участвовать в их управлении, заключать с ними соглашения, получать помощь от государства и распределять ее между ними.