Путин обсудил с главой Росфинмониторинга предстоящую работу миссии ФАТФ в России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в понедельник с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным работу комиссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая прибывает в Россию для составления отчета о регулярной проверке.

"Согласно вашему распоряжению, создана большая межведомственная комиссия с представителями министерств и ведомств, Центральным банком", - обратился Чиханчин к Путину, отвечая на его вопрос о начале работы комиссии ФАТФ в Москве. "Мы подготовились", - заверил он президента.

"Мы фактически провели подготовку российских экспертов", - сказал глава ведомства. "В общей сложности мы подготовили где-то порядка 2 тыс. представителей правоохранительных органов на базе нашего международного учебного центра, около 500 представителей государственных органов, около 2 тыс. представителей кредитно-финансовой сферы и где-то порядка 500 человек - это контрольно-надзорные органы", - пояснил он. Чиханчин также напомнил о принятых за последнее время законах и нормативных актах, которые позволили привести требования в этой сфере к стандартам ФАТФ, а также об увеличении количества организаций и хозяйствующих субъектов, которые попали в зону финансового мониторинга.

ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) учреждена в июле 1989 года для противодействия отмыванию преступных доходов во всем мире. В настоящее время в ФАТФ входят 36 стран-участниц и две международные организации. Россия принята в члены ФАТФ в июне 2003 года.

ФАТФ разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также осуществляет мониторинг за исполнением этих стандартов. Организация регулярно проводит оценки выполнения своих рекомендаций, а отчеты направляет странам-участницам для передачи национальным компетентным органам. Россия уже неоднократно проходила такие оценки, последний раунд состоялся в октябре 2013 года.

Глава ФАТФ избирается на пленарном заседании членов организации сроком на один год. С 1 июля 2018 года президентом ФАТФ является представитель США Маршал Биллингсли. Россия председательствовала в ФАТФ в 2013-2014 годах.