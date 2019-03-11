Акционеры "Новатэка" могут переизбрать совет директоров компании в прежнем составе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" на заседании 6 марта утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на общем годовом собрании акционеров. Это следует из материалов компании.

В частности, в список кандидатов вошли девять человек, которые являются членами нынешнего состава совета директоров компании. В настоящее время в состав совета директоров входят член комитета по стратегии компании и председатель совета директоров Александр Наталенко, член комитета по стратегии "Новатэка" Андрей Акимов, председатель комитета по стратегии Буркхард Бергманн, член комитета по стратегии Майкл Боррелл, председатель комитета по аудиту Робер Кастень, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель комитета по вознаграждениям и номинациям компании Виктор Орлов, совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко, а также член комитета по стратегии компании Арно ле Фолль.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.