Коми получит более 100 млн рублей на субсидирование авиаперелетов

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Более 100 млн рублей планирует получить правительство Республики Коми в 2019 году на развитие региональной авиации и субсидирование авиаперелетов. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы региона.

Ранее сообщалось, что финансирование федеральной программы субсидирования региональных полетов в 2019 году увеличено на 4,5 млрд рублей и составит 7,8 млрд рублей. В перечень субсидируемых маршрутов вошли 197 направлений между российскими регионами.

"Буквально на днях стали известны итоги комиссии Росавиации - мы получим федеральные субсидии в размере более 100 млн рублей на выполнение полетов по программе постановления правительства РФ № 1242. В этом году эти средства в первую очередь будут направлены на маршруты, которые начинаются в Республике Коми. Если в предыдущие годы активно субсидировались полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, то в этот раз в основу распределения средств был заложен региональный принцип. Поэтому очень большую поддержку мы получим на наши рейсы из Усинска и возобновление воздушного сообщения с соседними регионами", - процитировала пресс-служба гендиректора АО "Комиавиатранс" Александра Пономарева по итогам совещания у главы республики.

По словам Пономарева, наряду с этим "Комиавиатранс" предпринимает меры для стабилизации финансового состояния предприятия: ведутся переговоры о заключении контрактов на осуществление авиаперевозок за рубежом, о реструктуризации задолженности перед крупнейшими кредиторами. Ранее сообщалось, что Росавиация вводила ограничение в действие сертификата эксплуатанта "Комиавиатранса" - временный запрет на международные коммерческие перевозки из-за неудовлетворительного финансового состояния по итогам первого квартала 2018 года.

АО "Комиавиатранс" создано в 1998 году на базе Государственного авиационного предприятия "Комиавиа". Парк авиационной техники компании состоит из вертолетов Ми-8 различных модификаций (Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-8Т), вертолетов Ми-2, четырех самолетов типа L-410 и пяти самолетов Embraer ERJ-145.