Пенсии через лишенный лицензии Роскомснаббанк получали более 3 тыс. человек

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Пенсионные выплаты через уфимский Роскомснаббанк, который 7 марта лишился лицензии, получали почти 3,3 тыс. человек. Им нужно подать новое заявление о доставке пенсии, сообщил ТАСС управляющий отделением Пенсионного фонда России по Башкирии Фоат Хантимеров.

Банк России ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка. Регулятор отмечал, что организация привлекала средства населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды, осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ.

"Пенсии через Роскомснаббанк получали 3274 человека, из них 2700 проживают в городе Уфа и Уфимском районе. Для подачи нового заявления о доставке пенсии им необходимо обратиться в управления Пенсионного фонда по месту получения пенсии или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг", - сказал Хантимеров.

Ранее сообщалось, что Роскомснаббанк занимал первое место в республике по размеру активов и объему обязательств перед вкладчиками. На момент отзыва лицензии обязательства банка перед вкладчиками и юридическими лицами составляли порядка 22 млрд рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты страховых возмещений начнутся не позднее 21 марта 2019 года.