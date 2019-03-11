Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,4% и 0,2%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в понедельник снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,43% - до 2465,94 пункта, индекс РТС снизился на 0,24%, до 1176,71 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:52 мск снизился на 0,38%, до 66,03 рубля, курс евро поднялся на 0,03%, до 74,14 рублей. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,43% - до $66,6 за баррель.

"Сегодняшнее снижение российского рынка акций - это реакция на отсутствие торгов в пятницу 8 марта, когда за рубежом преобладали негативные настроения. Тем не менее в начале текущей недели глобальный вектор сменил направление на положительное: американский рынок открылся в плюсе, Brent подбирается к $67, что поддержит отечественные активы и позволит избежать более глубокой просадки", - считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его прогнозам, во вторник индекс Мосбиржи консолидируется на уровне 2450-2500 пунктов.

"На фоне сильных нефтяных котировок курс доллара США держится в границах 65-66,5 рубля за доллар и, скорее всего, продолжит движение в указанном диапазоне и завтра. Евро подешевел к доллару США до $1,124 из-за переноса срока ужесточения монетарной политики Европейским центробанком на конец 2019 года. Вероятно, что в обозримой перспективе курс евро не выйдет за рамки 73-75 рублей за евро", - считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Специалист инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Дмитрий Нечаев полагает, что пара "доллар-рубль" на торговой сессии во вторник будет находиться в диапазоне 65,9-66,3 рубля за доллар.