Правительство выдвинуло в совет директоров ФСК 11 человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло 11 кандидатов для избрания в совет директоров "Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС), из них пять кандидатов - представители "Россетей", следует из распоряжения правительства.

В числе кандидатов: генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, заместитель генерального директора "Россетей" по экономике Павел Гребцов, замгендиректора "Россетей" по капитальному строительству Сергей Сергеев, заместитель генерального директора - руководитель аппарата "Россетей" Ольга Сергеева и замгендиректора "Россетей" по корпоративному управлению Владимир Фургальский.

В списке кандидатов также глава ФСК Андрей Муров, директор департамента Минэнерго РФ Павел Сниккарс и член правления - начальник правового управления правления ассоциации "Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" Николай Рощенко.

В качестве независимых директоров правительством номинированы резидент ПАО "Полюс" Павел Грачев, управляющий директор "Ренессанс-брокера" Игорь Каменской и старший советник по России Eni S.p.A. Эрнесто Ферленги.

Всего в совет директоров ФСК входят 11 человек.

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 140 тыс. км высоковольтных линий электропередачи и 933 подстанции общей установленной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".