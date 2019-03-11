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Audi отзывает в России более 400 автомобилей

Одной из причин отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки
Описание
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Групп Русс" - отзывает 431 автомобиль моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q7 из-за нескольких возможных неисправностей в машинах. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыв касается 163 автомобилей моделей А6 и А7, реализованных с 2014-го по 2018 год. "Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки из-за недостаточной фиксации разъемного соединения. Как следствие, это может привести к термическим повреждениям", - говорится в сообщении. На этих авто будет выполнена проверка разъема нагревательного элемента.

Кроме того, 239 автомобилей модели А3, которые были реализованы с 2018 года, отзываются из-за возможно допущенных нарушений технологического процесса изготовления подголовника заднего среднего посадочного места. В ведомстве указывают, что следствием этого может быть то, что подголовник, установленный на среднем месте заднего многоместного сиденья, в случае ДТП не обеспечит защиту в полном объеме. На этих автомобилях проверят и при необходимости заменят задний средний подголовник.

Еще 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, реализованных в 2019 году, отзываются в связи с дефектом литья, из-за которого может быть снижена прочность вилки амортизаторной стойки, что может привести к соприкосновению колеса с колесной аркой и к негативному воздействию на рулевое управление. На этих транспортных средствах будет выполнена замена соответствующих вилок амортизаторных стоек.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

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