В Ростовской области намерены создать центры переоборудования машин на газовое топливо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены создать в регионе сеть центров, которые будут заниматься переоборудованием автомобилей для заправки их газомоторным топливом. Количество газовых заправочных комплексов при этом увеличат до 40, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Дон 24" губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, опытом создания подобных центров в ходе рабочей поездки в Милан, посвященной развитию рынка газомоторного топлива, поделились итальянские коллеги. Как сообщалось, наряду с Белгородской областью Ростовская является пилотным субъектом по форсированному развитию рынка газомоторного топлива. Осенью 2018 года власти региона вместе с "Газпромом" утвердили соответствующий план на 2018-2021 годы.

"Мы рассчитываем на дополнительное привлечение финансовых средств для создания инфраструктуры подготовки подкапотного оборудования, которая позволит использовать самые разные виды техники на газомоторном топливе <…> К 2020 году планируется построить 40 газовых заправочных комплексов, сегодня их 11", - сказал Голубев.

По его словам, автомобилист должен иметь возможность выехать за пределы региона, где также будет вся необходимая для газовой заправки инфраструктура. "Появились договоренности о возможном размещении на территории Ростовской области специальных центров, которые будут заниматься переоборудованием автомобилей [для заправки газомоторным топливом], но мы заинтересованы и в том, чтобы на заводах уже производили автомобили, работающие на газомоторном топливе", - сказал Голубев.

Как сообщалось, согласно данным управления информации ПАО "Газпром", Ростовская область занимает одно из лидирующих мест среди российских регионов по объему реализации природного газа в качестве моторного топлива. По итогам 2018 года объем реализации природного газа в регионе составил 36,6 млн кубометров, а уровень загрузки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций - 33% (в среднем по России - 28%).

Сейчас на сжатом природном газе в регионе работает лишь 25 тыс. единиц техники - 1,5% от общего количества автотранспортных средств. В результате реализации проекта объем потребления газомоторного топлива в регионе вырастет более чем в семь раз - до 250 млн куб. м в год, а выбросы вредных веществ от автомобилей сократятся до десяти раз.