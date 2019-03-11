Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию

ХЬЮСТОН, 12 марта. /ТАСС/. Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу "Лукойла" и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна. Такое мнение в ходе выступления на нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне в понедельник высказал глава компании Вагит Алекперов.

"Сегодня мы, конечно, ощущаем санкционный режим, это влияет негативно на деятельность не только российских компаний. Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений. Сегодня все приобретение оборудования, особенно для морских операций, согласовывается с санкционным регулятором. Это приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о влиянии санкций.

В то же время, отметил он, санкции не влекут для компании непреодолимых препятствий. По его словам, еще пять лет назад доля отечественного оборудования в компании достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%.

"Санкции сегодня вредны для нас, отрицательно сказываются. Но мы надеемся, что этот негативный период стабилизировался и дальше начнет смягчаться за счёт импортозамещения и технологий, и оборудования", - заключил он.

"Мы уже адаптировались, мы кооперируемся в консорциумах, которые сегодня выбирают лучшее оборудование, а не то, что доступно. Поэтому я не сторонник того, чтобы локализовать российский рынок от глобального. Я за интеграцию, которая даёт возможность получать лучшее из того, что предлагается в данный момент", - резюмировал он.

Увеличение добычи

"Лукойл" в рамках действующей стратегии планирует увеличивать добычу в пределах 1,5% в год, осенью планирует презентовать обновленную программу развития.

"Компания в ближайшие 10 лет планирует расти на 1-1,5% в год. За счёт как новых месторождений, [так и] за счёт приобретений. Мы сегодня активны на международном рынке. Так и за счет ввода пластов на зрелых месторождениях", - сказал он.

"Мы сейчас обновляем ее [стратегию]. Надеюсь, что обновленная стратегия появится где-то летом, и мы будем осенью презентовать ее", - добавил Алекперов.

Сделка ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволило спасти рынок от спекулянтов, влияние ситуации в Венесуэле и с Ираном могло бы привести к росту цены нефти выше $100 за баррель, считает Алекперов.

"Мы считаем, что та основа, на которую ориентируется ОПЕК+, это не цена, а наличие остатков, их критическое изменение. Это позволило сегодня убрать с рынка всех спекулянтов. Трудно представить, как бы ситуация по Ирану и Венесуэле повлияла, цена бы улетела за сто и более [долларов за баррель]", - сказал он. Алекперов добавил, что "сегодня спекулянтов нет на рынке, а цена находится в пределах $60, поэтому я считаю, что эти договоренности позитивно влияют на нашу промышленность".