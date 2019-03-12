Врио главы Забайкалья предложил ввести льготы на тепло для религиозных организаций края

ЧИТА, 12 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов предложил законодательно закрепить льготные условия поставки теплоэнергии в помещения религиозных организаций в крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"Александр Осипов внес в законодательное собрание региона проект закона о льготных тарифах на тепловую энергию для религиозных организаций на территории края", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в прошлом году правительство РФ исключило религиозные организации из категории потребителей, приравненных к населению. После этого они стали больше платить за тепло. Законопроект Осипова предполагает, что оплата останется на прежнем уровне, а компенсация выпадающих доходов будет выплачиваться теплоснабжающим организациям в виде субсидий из краевого бюджета.

В случае принятия закона, на его реализацию в 2019 году потребуется 6,4 млн рублей.

Представитель Минюста РФ по Забайкальскому краю Александр Джупина уточнил ТАСС, что в Забайкалье зарегистрирована 141 религиозная организация. При этом 85 из них относятся к Русской православной церкви, 11 представляют буддизм, восемь - ислам, 28 - различные направления протестантизма. Кроме того, в Забайкалье представлены такие религиозные направления как католицизм, старообрядчество, иудаизм, шаманизм, вера бахаи. Зарегистрирована в регионе и Армянская апостольская церковь.