Головная структура Тинькофф банка нарастила чистую прибыль по МСФО за 2018 году на 43%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль TCS Group (владеет 100% акций Тинькофф банка) за 2018 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 43% и достигла 27,1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

При этом чистая прибыль за четвертый квартал 2018 года выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до рекордных 8,1 млрд рублей.

Активы банка по итогам отчетного года увеличились на 44,8% и достигла 375,6 млрд рублей. Общий объем кредитного портфеля возрос на 40,8% и составил 234,7 млрд рублей. Объем средств на счетах клиентов вырос на 56,9%, до 280,9 млрд рублей.

Банк ожидает в текущем года чистую прибыль в размере не менее 35 млрд рублей и прирост кредитного портфеля примерно на 40%.

В сообщении также отмечается, что 11 марта совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2019 год - в размере $0,32 на одну акцию/ГДР на общую сумму приблизительно $58,4 млн. Выплата дивидендов акционерам состоится ориентировочно 25 марта 2019 г., дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 21 марта 2019 г.

В состав TCS Group входят Тинькофф Банк и "Тинькофф страхование". Созданный в 2006 году Тинькофф Банк - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Согласно данным Банка России, на 1 февраля 2019 года кредитная организация занимает 25-е место среди российских банков по размеру активов.

В настоящее время Олегу Тинькову принадлежит 47,3% TCS Group, менеджменту компании - 5,6%, в свободном обращении - 47,1%.