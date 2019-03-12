Компания "Настюша" подала иск о банкротстве экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зерновая компания "Настюша" подала иск в арбитражный суд Москвы о признании банкротом Дмитрия Ананьева, экс-главу Промсвязьбанка. Об этом говорится в материалах суда.

Заявление зарегистрировано 7 марта, но пока не принято к производству.

Сумма долга Ананьева перед зерновой компанией не указана.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными два договора поручительства между "Настюшей" и Дмитрием Ананьевым и признал взыскать с Ананьева 2,9 млрд рублей в пользу компании.

Компания "Настюша" - российский вертикально-интегрированный холдинг, основанный в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются сельскохозяйственное производство, транспортировка и хранение зерна, производство продуктов питания.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка - компании Promsvayzcapital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.