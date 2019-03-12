"Газпром" рассчитывает на рост экспорта газа в Европу в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Тенденция роста спроса на российский газ в Европе продолжается, поэтому в среднесрочной перспективе "Газпром" рассчитывает, что объемы поставок газа на европейский рынок еще больше возрастут. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Но, без сомнения, здесь надо отметить, что тенденция роста спроса на российский газ продолжается, поэтому в среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что объемы потребления, поставок газа на европейский рынок еще больше возрастут. По итогам 2018 года доля нашего российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7%", - сказал он.

Миллер напомнил, что в 2018 году выросли объемы поставок газа в дальнее зарубежье. "Мы установили очередной рекорд поставок газа на экспорт - 201,8 млрд куб. м газа, на 3,8% больше, чем в 2017 году, или на 7,4 млрд кубов больше. В первую очередь здесь надо отметить то, что повышенными темпами рос спрос на российский газ нашего основного партнера, клиента - Германии. Рост составил 9,5%, и по прошлому году мы в Германию поставили 58,5 млрд куб. м газа. Это больше, чем мощности одного "Северного потока", - отметил глава "Газпрома".

Миллер добавил, что "Газпром" в 2018 году добыл 497,6 млрд куб. м газа, что на 5,7% выше, чем в 2017 году.

"При этом росло потребление газа на внутреннем рынке. Мы поставили на внутренний рынок на 12,8 млрд куб. м больше, что в процентах соответствует росту в 5,5%. На 4,3% увеличились объемы поставок населения и комбыту, на 9,5% увеличился объем поставок газа электроэнергетике, на 13% - агрохимии и 18,5 - металлургии", - сказал он.

Проекты "Газпрома"

Миллер напомнил, что в ноябре "Газпром" раньше срока построил две нитки морского газопровода "Турецкий поток", также с опережением графика идет работа по строительству газопровода "Сила Сибири" для поставок газа в Китай.

"1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаяндинского месторождения, мы введем его в эксплуатацию. И, соответственно, мы начнем поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие, мы начинаем работать на емком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года 17,5%, это самый динамичный, самый быстро растущий рынок природного газа в мире. И мы видим большие перспективы для поставок российского газа", - отметил он.

Миллер добавил, что в этом году также "Газпром" введет уже в эксплуатацию "Турецкий поток", и по двум ниткам будет поставляться 31,5 млрд куб. м газа.

"Будет построено продолжение в рамках северного коридора газотранспортных мощностей от Грязовца до компрессорной станции "Славянская". И, соответственно, это позволит обеспечить подачу газа в "Северный поток - 2", и также потребителям в Ленинградскую область", - отметил он.