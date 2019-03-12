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Кабмин готовит поправки об ответственности провайдеров за сайты о наркотиках

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России готовит поправки, предусматривающие ответственность хостинг-провайдеров и владельцев сайтов за публикацию в интернете информации о наркотиках. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил на совещании в Ижевске.

"Не все принятые нами решения по указанным вопросам в полной мере реализованы, - констатировал он. - Это относится к подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности владельцев интернет-ресурсов, хостинг-провайдеров за размещение в сети запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах. Такая работа организована правительством России, но пока не завершена".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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