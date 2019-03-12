Свыше 12 тыс. водителей "Яндекс.Такси" получили статус самозанятых

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Более 12 тыс. водителей, подключенных к сервису "Яндекс.Такси", зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Яндекс.Такси".

"Более 12 тыс. водителей, подключенных к "Яндекс.Такси", стали самозанятыми. <…> Эти данные следуют из статистики сервиса по итогам регистрации самозанятых через приложение "Мой налог" и водительское приложение "Таксометр". Для удобства таксистов приложения связаны, так что регистрация в качестве самозанятого по новому закону "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" занимает не более трех минут", - говорится в сообщении.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".