СМИ: "Калашников" разработал беспилотник для выявления утечек метана на газопроводах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников") провела испытания нового беспилотного комплекса, предназначенного для дистанционного обнаружения утечек метана на газопроводах, сообщается на сайте "Калашников.медиа".

Новый комплекс создан на базе беспилотного воздушного судна ZALA 421-16E5. Испытания проводились совместно с "Газпромом".

"В рамках испытаний на объектах инфраструктуры предприятия "Газпром трансгаз Чайковский" имитировались утечки метана. Беспилотное воздушное судно ZALA 421-16Е5 c газоанализатором на борту точно определял места и величину концентрации метана в воздухе с высоты в 100 м", - отмечается в сообщении.

По итогам испытаний беспилотный комплекс доказал свою эффективность и выявил все источники утечки метана. "Применение беспилотного комплекса упрощает и удешевляет процесс обнаружения утечек метана и позволяет увеличить периодичность обследования инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа Zala Aero входит в состав группы компаний "Калашников". Основной продукцией являются комплексные решения в области беспилотных авиационных систем, средств связи, программного обеспечения и систем безопасности.