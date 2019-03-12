Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных работников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Избыток кадров, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает во вторник пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации", - отмечается в сообщении. В министерстве уточнили, что в этих сферах численность безработных преобладает над количеством вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости.

Численность официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда, на 6 марта 2019 года, составляет 802,4 тыс. человек. За неделю с 27 февраля по 6 марта число безработных увеличилось на 0,6%.

