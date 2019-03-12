"Лукойл" предложил правительству внести изменения в демпфирующий механизм

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Лукойл" предлагает правительству внести изменения в существующий демпфирующий механизм, сделав его либо линейным, либо обнулив в случае, если цена рынка будет ниже, чем цена экспортной альтернативы. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Вадим Воробьев.

"Демпфер, который был по бензину, не сработал в силу того низкого спреда, который был на бензин в январе 2019 года, он просто не сработал. Соответственно, мы предлагаем правительству вернуться к рассмотрению демпфера в рамках налогового законодательства и внести изменения. Сделать демпфер и на дизель, и на бензин во избежание каких-то катаклизмов в будущем линейным или обнулить при условии, если цена рынка будет ниже, чем цена экспортной альтернативы. То есть демпфер по бензину не работает при низких мировых ценах на бензин", - сказал Воробьев.

Вместе с тем он отметил, что компания в целом оценивает текущую ситуацию на рынке дизельного топлива и бензина как стабильную.

"Что касается ситуации на рынке и по дизельному топливу, и по бензину, я считаю ее стабильной. Мы не ожидаем существенных изменений в этом плане [роста цен на дизельное топливо]. Дискуссия наша сегодня состоит в том, что, [как] вы знаете, до 31 марта 2019 года мы взяли на себя некие обязательства, определенные в соглашении между нефтяными компаниями <...> Мы надеемся, 31 числа это соглашение прекратит свое действие", - сказал топ-менеджер "Лукойла".