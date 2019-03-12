Представители бизнеса из Грузии намерены участвовать в Кавказском экономическом форуме

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители бизнеса из Грузии намерены принять участие в Кавказском международном экономическом форуме, проведение которого запланировано на осень 2019 года. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам национальностей, где обсуждалась реализация госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на период до 2025 года сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Ранее министр сообщил журналистам, что федеральные власти согласовали проведение в Ставропольском крае I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО.

"Мы уже знаем, что грузинский бизнес хочет принять участие в наших мероприятиях [Кавказского международного экономического форума]. Они заинтересованы. Потому что все понимают, что грузинская продукция нужна, будет с удовольствием покупаться на российском рынке. Так было и будет всегда", - сказал Чеботарев.

Министр отметил, что проведение Кавказского международного экономического форума станет серьезным стимулом для развития округа. "Мы считаем, что организация этой площадки - установление хорошего диалога, представительного. Мы хотим, чтобы были представители руководства РФ, обратимся с просьбой к президенту, чтобы президент нашел время, посетил форум - очень надеемся на это, обратимся и к правительству, чтобы создать постоянно действующую авторитетную площадку на Северном Кавказе", - добавил Чеботарев.