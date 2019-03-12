Частные инвестиции в Иркутской области в 14 раз превысили государственные

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около 14 рублей частных вложений приходится в Иркутской области на каждый рубль государственных инвестиций. Три года назад соотношение было один к одному, сообщил глава региона Сергей Левченко на пресс-конференции в Москве.

Ранее сообщалось о планах властей Иркутской области наращивать инвестиции на 10-13% в год в ближайшие пять лет. Сейчас их объем составляет около 300 млрд рублей в год.

"В 2016 году мы в ответ на рубль привлеченных государственных инвестиций привлекли 8,5 рублей [частных] инвестиций. 2018 год - уже больше 14 рублей. Если бы мы посмотрели 2015 год, с чего мы начали, это один к одному. Мы в 14 раз увеличили эффективность руководства инвестиционными процессами", - сказал он.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года в регионе началась реализация пятилетнего плана развития. Его отраслевая часть состоит из социального блока, в котором отражены меры по сокращению уровня бедности в регионе, повышению зарплат, развитию системы образования, здравоохранения, культуры, спорта. По мнению властей, план позволит ускорить рост внутреннего регионального продукта как минимум до 9% к 2023 году, а также создать обрабатывающие производства с акцентом на продукцию глубокой переработки и максимально высокую добавленную стоимость.