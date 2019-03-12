Госдолг Костромской области сократился на 1,5 млрд рублей в 2018 году

КОСТРОМА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Костромской области за 2018 год сократили государственный долг региона на 1,5 млрд рублей - до 20,4 млрд рублей. Снижение суммы госдолга отмечено впервые за последние полтора десятилетия, рассказал журналистам губернатор региона Сергей Ситников на пресс-конференции.

"На сегодняшний день государственный долг Костромской области - 20 млрд 459 млн рублей, за год он сократился более чем на полтора миллиарда рублей. Впервые за 15 лет область начала <...> возвращать государственный долг", - сказал он.

По его словам, сократить госдолг удалось впервые благодаря значительному росту доходов Костромской области, в частности, по НДФЛ и по налогу на прибыль, так как в регионе вырос уровень заработной платы.

Ситников отметил, что сокращение госдолга будет продолжено. "Со 135% (от собственных доходов региона - прим. ТАСС) государственного долга, зафиксированного к началу 2018 года, мы смогли добиться его снижения до 115,2% <...> Стоит задача довести его до 100% собственных доходов области. По большому счету, в 2012 году, когда к работе приступила новая команда в области, у нас был долг 97% перед банками, и к ним еще - 2 млрд 700 млн рублей просроченной кредитной задолженности, то есть долг был более 100%", - объяснил Ситников.

Он добавил, что в регионе были периоды, когда для выполнения всех публичных обязательств властям пришлось занимать деньги, и тогда долг вырастал до 151%. "Сейчас в структуре госдолга 8,5 млрд рублей - коммерческий долг перед Сбербанком по крайне низким ставкам 7,5-8% <...> Только благодаря этому обслуживание госдолга у нас сократилось более, чем на 800 млн рублей в год", - рассказал Ситников.