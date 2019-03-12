Минэнерго планирует создать совет по цифровой трансформации ТЭК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минэнерго России при участии компаний топливно-энергетического комплекса планирует формирование отраслевых центров компетенций по цифровой трансформации и совета по цифровой трансформации ТЭК России в рамках проекта "Цифровая энергетика", следует из сообщения министерства.

Один из центров компетенций будет сформирован в ближайшее время в сфере электроэнергетики. С инициативой выступили компании "Интер РАО", ГК "Росатом", "Системный оператор Единой энергетической системы" и "Россети". Центр будет создан в форме ассоциации организаций цифрового развития электроэнергетики "Цифровая энергетика".

При участии ассоциации будет проходить апробация новых цифровых технологий, оборудования и программного обеспечения, комплексных и платформенных решений для проектов цифровизации электроэнергетики, последующего промышленного внедрения в России и за ее пределами.

Формат ассоциация допускает свободное вступление в нее других заинтересованных регуляторов и новых организаций, в том числе инфраструктурных участников электроэнергетической отрасли, включая сетевые и сбытовые организации, а также других генерирующих компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций.

"Ключевая задача создаваемого центра компетенций - объединение усилий всех заинтересованных сторон и формирование консолидированной позиции по цифровой трансформации электроэнергетики", - сказал первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. Его слова приводятся в сообщении.

О проекте

Проект "Цифровая энергетика" сформирован с учетом приоритетов, обозначенных президентом России, и положений нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Цифровизация в производстве и передаче электроэнергии позволит снизить аварийность и сократить сроки технологического присоединения к электрическим сетям. Цифровые сервисы для потребителей существенно повысят им доступность услуг и откроют новые возможности, включая выбор тарифа, получение статистики о потреблении, управление нагрузкой, подключение к электрическим сетям без посещения офиса сетевой организации.