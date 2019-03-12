Guardian: Nissan закроет производство Infiniti в Сандерленде

ТАСС, 12 марта. Компания Nissan Motor планирует летом 2019 года прекратить производство автомобилей Infiniti на заводе в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Об этом во вторник сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление автоконцерна.

Отмечается, что данное решение связано с планами компании покинуть рынок автомобилей премиум-класса, на котором Infiniti жестко конкурирует с такими марками, как Jaguar Land Rover, BMW и Mercedez-Benz. Согласно заявлению, теперь производитель "будет усиливать положение бренда на крупнейших динамичных рынках, особенно в Северной Америке и Китае". Предстоящий выход Великобритании из ЕС не называется среди причин закрытия производства.

Над сборкой автомобилей Infiniti в Сандерленде работают около 200 человек, в данный момент Nissan "ищет альтернативные возможности" для сотрудников.

В начале февраля Nissan уже объявлял об отказе от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Кроме того, в феврале японский автоконцерн Honda объявил о решении в 2021 году закрыть свое единственное предприятие на территории ЕС - завод в Суиндоне на юго-западе Англии. При этом решение закрыть производство, где ежегодно собирается около 160 тыс. автомобилей модели Civic, в Honda не связывают с Brexit.