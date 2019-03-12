Власти Татарстана ожидают порядка 67 млрд рублей инвестиций в ТОР региона до 2030 года

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР) должны принести Татарстану к 2030 году порядка 67 млрд рублей инвестиций. Ожидается создание более 17 тыс. рабочих мест, сообщил замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин.

"Новой точкой роста стали территории опережающего развития, создание которых не было предусмотрено нашей стратегией. За 10 лет функционирования ТОР позволят создать свыше 17 тыс. рабочих мест и привлечь около 67 млрд рублей инвестиций в экономику республики", - сказал он, представляя обновленную стратегию развития региона до 2030 года депутатам Госсовета республики.

Сейчас в регионе действует пять ТОР - "Набережные Челны", "Нижнекамск", "Чистополь", "Зеленодольск" и "Менделеевск". Самая крупная из них - "Набережные Челны" - досрочно выполнила план по привлечению инвесторов: здесь зарегистрировано 45 компаний-резидентов, которые с момента присвоения статуса произвели капитальные вложения на общую сумму 5,4 млрд рублей.

ТОР "Нижнекамск" привлекла пять резидентов, которые за 2018 год вложили в производство 340,9 млн рублей и создали 93 рабочих места. В "Чистополе" и "Зеленодольске" зарегистрированы четыре резидента, еще пять находятся на стадии внесения в реестр.