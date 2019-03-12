Объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился более чем на 15% в 2018 году

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Рост инвестиций в основной капитал Москвы в 2018 году был "беспрецедентным" и превысил 15%, за восемь лет объем инвестиций в основной капитал Москвы удвоился. Об этом журналистам сообщил во вторник заммэра Москвы Владимир Ефимов в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM во Франции.

"Если говорить про инвестиции в основной капитал, за прошлый год беспрецедентная динамика наблюдается - более 15% рост", - сказал Ефимов.

Он добавил, что с 2010 года объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении удвоился и превысил 2,4 трлн рублей.

Ефимов отметил, что четверть инвестиций в инфраструктуру Москвы - это городские средства. При этом на каждый рубль городских инвестиций приходит 3-3,5 рубля частных средств, добавил он.

Как уточнили в пресс-службе вице-мэра, в 2018 году доля внебюджетных инвестиций составила 74% - это на 2% больше, чем в предыдущем году. В структуре финансирования инвестиций в основной капитал доля собственных средств увеличилась с 55% до 58%.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября 2018 год объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве составлял $237,9 млрд. Сегодня на долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.