Власти Великого Новгорода сократят долю муниципального долга с 99% до 75% за пять лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Администрация Великого Новгорода планирует сократить долю муниципального долга, который сейчас составляет 99% от собственных доходов бюджета, до 75% за пять лет. Власти намерены за этот срок не брать новые кредиты и увеличивать собственные доходы, сообщил во вторник мэр города Сергей Бусурин.

"Долг муниципальный составляет на настоящий момент 99% от [собственных доходов] бюджета - порядка 2 млрд рублей <…> В течение пяти лет объем муниципального долга в целом не уменьшится, но мы не будем брать дополнительных кредитов, будем работать над улучшением экономики Великого Новгорода, и в течение пяти лет доля этого кредита упадет до 75%", - сказал Бусурин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ста дней нахождения мэра на своем посту. Глава города отметил, что 75% - это "комфортный уровень", который позволяет обслуживать долг и не привлекать дополнительные кредиты.

Согласно данным думы Великого Новгорода, общий объем доходов бюджета Великого Новгорода на 2019 год составляет порядка 5 млрд рублей, расходы 5,2 млрд рублей. Градоначальник пояснил, что основной источник дохода городской казны - это НДФЛ отчисления, которые составляют порядка 30%. Примерно такая же доля приходится на налоги по упрощенной системе налогообложения и вмененный доход. Остальную часть составляют доходы от налога на землю, продажи имущества и различных штрафов.

"Поэтому бюджет во многом зависит от объема и количества заработной платы и работы малых и средних предприятий, которые являются плательщиками по упрощенной системе налогообложения", - добавил Бусурин. Он отметил, что в марте администрация города и правительство Новгородской области заключили соглашение по оздоровлению муниципальных финансов. Согласно документу, область выделит городу 4,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

"Вторая часть соглашения - это наши обязательства по получению дополнительных средств в результате введения новых рабочих мест, открытие новых производств, развития туристической инфраструктуры. И в течение пяти лет мы планируем получить по реализации этих мероприятий порядка 530 млн рублей", - отметил Бусурин. По словам мэра, в 2019 году в городе появятся две новые гостиницы, которые дадут дополнительные рабочие места.

"В этом году продолжается большая инвестиционная программа на "Акроне" (крупнейшее в регионе предприятие химической промышленности - прим. ТАСС). В целом реализуется порядка 14 инвестиционных проектов", - сказал мэр. Он добавил, что с учетом развития новых производств и комплекса мероприятий по экономии бюджета городская казна получит дополнительно 67 млн рублей.