Новым гендиректором ГК "Дело" назначен Илья Саттаров из "Магнита"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Илья Саттаров, ранее возглавлявший направление розницы и логистики в ретейлере "Магнит", назначен на пост генерального директора группы компаний "Дело". Как сообщается в пресс-релизе ГК "Дело", Хачатур Помбухчан, который управлял финансовым блоком в "Магните", займет пост исполнительного директора ГК "Дело".

"Илья Саттаров будет отвечать за актуализацию, исполнение и развитие стратегии группы компаний "Дело", основанной на поиске и утилизации синергий между активами группы, формировании комплексного клиентского предложения участникам рынка мультимодальных перевозок", - говорится в пресс-релизе.

Помбухчан будет отвечать за финансово-экономический блок, взаимодействие с финансовыми рынками и рынками капитала, IT-инфраструктуру, цифровизацию реализуемых компанией услуг и процессов внутри группы.

Президент ГК "Дело" Сергей Шишкарев, комментируя новые назначения, отметил, что перед компанией стоят амбициозные цели, и присоединение к существующей команде двух топ-менеджеров с большим опытом построения клиентского сервиса и управления крупными активами даст группе новый импульс для активного роста, откроет возможности повышения эффективности реализуемой стратегии развития.

"На рынке конкурируют не активы или компании, на рынке конкурируют команды. Я думаю, что мы качественно усилили свои позиции, укрепив команду компании двумя квалифицированными, амбициозными, при этом достаточно опытными руководителями. Уверен, что эта новость порадует наших партнеров и инвесторов", - цитирует пресс-служба слова Шишкарева.

Группа компаний "Дело" является одним из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.