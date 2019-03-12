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Медведчук рассказал о коррупционной схеме импорта газа из Европы на Украину

Политик пояснил, что российский газ доходил через страну до границы со Словакией и возвращался обратно
Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук анонсировал раскрытие на Украине коррупционной схемы при импорте газа из Европы.

"Украина в прошлом году импортировала 10,3 млрд кубов газа якобы из Европы, якобы по формуле "Дюссельдорф плюс ". Так вот, сейчас эта коррупционная схема через несколько дней будет вскрыта в полной мере: как и кто из представителей власти на этом зарабатывал. Потому что это российский газ, который доходил через Украину до Вельке Капушаны в Словакии и возвращался назад", - сказал он.

Как пояснил Медведчук, цена на этот газ для Украины определялась "исходя из того, что она формулируется в том числе из Дюссельдорфа - немецкого хаба, который находится в 1,5 км от границы Словакии и Украины". В этой связи политик назвал заявления президента Украины Петра Порошенко об отказе страны от "газовой иглы" не более чем избирательным пиаром.

Украина не покупает напрямую у России газ для своих нужд с конца ноября 2015 года, а занимается его транспортировкой в страны Евросоюза. Срок действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом", - о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу истекает в конце 2019 года.

Ранее на Украине разгорелся громкий коррупционный скандал вокруг "Укроборонпрома". Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен (37,8 млн долларов).

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СловакияРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
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