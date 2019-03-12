"Ъ": посол США в РФ может отказаться от поездки на ПМЭФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман может отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом газете "Коммерсантъ" сообщила пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

"Как сообщил посол Хантсман представителям бизнеса, для него будет проблематично посетить ПМЭФ, в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и в отношении него возбуждено уголовное дело по проблеме, связанной с коммерческим спором", - приводит издание во вторник слова Калан.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Хантсман не поедет на форум, который пройдет 6-8 июня, пока Калви остается под арестом. От участия в форуме, по данным издания, могут воздержаться также представители крупных американских компаний.