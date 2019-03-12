В Белом доме считают преждевременным приостанавливать полеты самолетов Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Белый дом считает преждевременным приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в США. Об этом заявила во вторник телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, говорить о прекращении полетов данных самолетов в США "слишком рано". "Мы знаем, что многие представители индустрии [авиаперевозок] начали выражать беспокойство масштабом [использования] технологий и лишением летчиков [части] полномочий", - отметила Сандерс.

"Вы видели, что президент этим утром затрагивал это в своих твитах", - добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что администрация президента США поддерживает постоянный контакт с Федеральным авиационным управлением и министерством транспорта страны в связи с катастрофой новейшей модели Boeing 737 MAX в Эфиопии 10 марта.

Телекомпания CNN со ссылкой на два источника сообщила, что президент США Дональд Трамп во вторник провел телефонный разговор с генеральным директором Boeing Деннисом Меленбергом. О чем шла речь, не уточняется.

По данным источников телекомпании, Трамп побеседовал с главой корпорации после того, как в своем Twitter написал, что чрезмерное применение компьютерных технологий в авиации усложняет управление самолетами и создает угрозу безопасности пассажиров и экипажа. Глава государства, однако, не упомянул напрямую катастрофу в Эфиопии.