Прожиточный минимум в Москве в IV квартале 2018 года снизился на 173 рубля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Размер прожиточного минимум в Москве в IV квартале 2018 года в расчете на душу населения составил 16 тыс. 87 рублей, что на 173 рубля ниже аналогичного показателя за III квартал. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на портале мэра и правительства столицы.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в IV квартале для трудоспособного населения составила 18 тыс. 376 рублей, для пенсионеров - 11 тыс. 424 рубля и 13 тыс. 747 рублей для детей. Таким образом, по сравнению с III кварталом размер прожиточного минимума для указанных категорий населения уменьшился на 204, 81 и 191 рублей соответственно.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ. Указ о прожиточном минимуме публикуется через несколько месяцев после окончания расчетного квартала.