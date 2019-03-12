Глава BP не получал от властей США предупреждений из-за их обвинений против "Роснефти"

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 13 марта. /ТАСС/. Британская компания BP, владеющая 19,75% акций "Роснефти", не получала от американских властей никаких предупреждений в связи с недавними обвинениями Вашингтона против российской корпорации. Об этом заявил журналистам во вторник глава ВР Боб Дадли в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "Роснефть", продолжая покупать нефть у венесуэльской государственной компании PDSVA, бросает вызов американским санкциям. В российской компании подчеркнули, что занимаются не политикой, а исключительно коммерческой деятельностью в интересах всех своих акционеров.

"Нет. Не получал", - сказал Дадли, отвечая на вопрос о предупреждениях со стороны администрации США.

"Я не читал об этом, не слышал. Вряд ли я могу тут что-то комментировать. Я не слышал ничего об этом", - добавил он.