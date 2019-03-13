Глава BP: принятие в США антикартельного закона чревато крупными последствиями

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Принятие обсуждаемого в Конгрессе США антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски странам ОПЕК, приведет к непрогнозируемым и непреднамеренным последствиям. Такое мнение выразил во вторник глава британской компании BP Боб Дадли, отвечая на вопросы СМИ на отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

"Я считаю, что идея судебных разбирательств против стран ОПЕК в мире чревата огромными непрогнозируемыми и непреднамеренными последствиями", - приводит телеканал Си- эн-би-си слова Дадли. Он выразил надежду на то, что в данном вопросе "здравый смысл восторжествует".

"Роль ОПЕК, с моей точки зрения, позволяет удерживать цены на нефть в пределах разумного для производителей и потребителей фарватера, и я считаю, что ОПЕК будет продолжать играть эту роль", - заявил, отвечая на вопрос Си- эн-би-си, глава BP. "В обратном случае можно столкнуться с огромным перепроизводством [нефти] и обвалом цен. Потом все начнется заново, и они [цены] пойдут вверх по причине недостатка инвестиций", - предостерег Дадли.

Цель законопроекта заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в акт Шермана (антимонопольный закон США). Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

В той или иной версии этот законопроект пытаются принять уже около 20 лет. В 2007 году при Джордже Буше - младшем один из вариантов такого законопроекта провели и через Сенат, и через Палату представителей. Тогда его даже не стали отправлять на подпись президенту, поскольку обещал наложить вето.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть и призывая увеличить добычу.