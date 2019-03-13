Более 200 млн рублей потратит Хабаровский край на дороги к "дальневосточным гектарам"

ТАСС, 13 марта. Создание дорожной инфраструктуры в Хабаровском крае для доступа к земельным участкам, которые выделяются гражданам в рамках программы "Дальневосточный гектар", обойдется в 2019 году в 219 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Строительство дорог запланировано в местах компактного расположения "дальневосточных гектаров". Всего в Хабаровском крае определено 14 приоритетных территорий, на которых с гражданами заключено 20 и более договоров безвозмездного пользования земельными участками. Они расположены в Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском, имени Лазо районах.

"Из федеральной казны выделят 109,5 млн рублей, из региональной - 107,3 млн рублей. Еще часть средств направят муниципалитеты. В местных бюджетах предусмотрена доля в размере одного процента от общей стоимости строительства объекта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в этом году средства направят на развитие инфраструктуры возле села Свечино и Кругликовского сельского поселения района им. Лазо. Это самые крупные в крае агломерации, где расположены земельные участки.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.

К настоящему моменту в Хабаровском крае зарегистрировано 9073 договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано свыше 18,4 тысяч заявлений на предоставление "дальневосточного гектара".