Помпео: влияние Ирана на мировых рынках энергоносителей уменьшилось из-за санкций

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что иранское влияние на мировых рынках энергоносителей сократилось из-за американских санкций. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Я говорил об Иране, вы знаете, какую роль он играет на мировых энергетических рынках, - отметил глава американского внешнеполитического ведомства. - Мы знаем, что эта роль уменьшается. Во время нашей компании по оказанию давления его экспорт сократился".

"Мы в полной мере нацелены на то, чтобы сократить экспорт нефти из Ирана до ноля так скоро, как мы только можем. Мы продолжим применять санкции, пока Иран не начнет себя вести как нормальное государство", - сказал шеф американской дипломатии.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что затруднило расчеты иранского бизнеса с иностранными партнерами.