Citgo преодолела эффект санкций США против венесуэльской PDVSA

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 13 марта. /ТАСС/. "Дочка" венесуэльской госкомпании PDVSA Citgo Petroleum, которая занимается нефтепереработкой в США, справилась с эффектом американских санкций, ограничивших поставки сырья из Венесуэлы. Об этом заявила во вторник Луиса Паласиос, назначенная председателем совета директоров Citgo парламентом южноамериканской страны, который находится под контролем оппозиции.

Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января в связи с тем, что они поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя временным главой государства. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США, которые являются ее основным покупателем, резко упали: так, с 4 по 10 февраля в страну ввозилось 117 тыс. баррелей в сутки против 587 тыс. баррелей в сутки с 21 по 27 января - на последней неделе перед введением ограничительных мер. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.

"Citgo за последний месяц составила план действий в экстренной ситуации, учтя все риски. Я должна сказать, что гибкость наших НПЗ позволила нам справиться с кризисом", - сказала Паласиос, выступая на отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне.

По ее данным, уже в прошлом году нефтеперерабатывающие заводы Citgo получали сырье из 19 стран. Она отметила, что 66% нефти компания приобретает в Северной Америке, в основном в США.

"То, что произошло, это, конечно, шок, но мы к нему готовы", - заключила Паласиос.

Подконтрольный оппозиции парламент Венесуэлы сменил состав совета директоров Citgo 13 февраля. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что новое руководство компании решило отказаться от статуса "дочки" PDVSA, однако официально об этом не объявлялось.

