Более 1 млрд рублей будет направлено на Камчатке на поддержку сельского хозяйства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки направят более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в 2019 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого правительства.

"В 2019 году из краевого бюджета на развитие агропромышленного комплекса субъекта в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" будет направлен 1,053 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александра Кучеренко. В министерстве ТАСС пояснили, что в общую сумму финансирования госпрограммы включены средства краевого, федерального бюджетов и 247 млн руб. из резервного фонда правительства края.

По словам Кучеренко, в рамках заключенных соглашений с Минсельхозом РФ регион также получит в 2019 году из федерального бюджета 194,35 млн рублей - на 12% больше, чем в 2018 году. "Средства будут направлены на поддержку животноводства - молочного скотоводства и северного оленеводства, на поддержку растениеводства, а также на предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья для молодых специалистов, проживающих в сельской местности края", - отметил он.