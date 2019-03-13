"Ъ": российские ведомства представили предложения по упрощению системы госзакупок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин России, ФАС, ФНС и Федеральное казначейство представили на совещании у первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова свои предложения по упрощению законодательства о системе госзакупок. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Пока ведомства обсуждают концептуальные подходы к вопросу о том, как сделать систему госзакупок удобной как для госзаказчиков, так и для поставщиков", - сказано в публикации.

В качестве примера "Коммерсантъ" приводит предложения ФНС, с которыми удалось ознакомиться изданию. Служба, в частности, предлагает вернуться к более тщательному отбору подрядчиков. Кроме того, для упрощения собственной работы, ФНС просит сократить сроки согласования закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий и вывести из-под ограничений закупки услуг экспертов.

Факт проведения совещания у Силуанова газете подтвердили в секретариате чиновника.

Минфин получил полномочия по регулированию контрактной системы от Минэкономразвития полтора года назад. Однако долгое время министерство было ограничено в вопросе оптимизации закупочного законодательства из-за необходимости завершения перевода всех госзакупок в электронную форму, отмечает "Коммерсантъ".