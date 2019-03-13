Лондон устранит таможенные пошлины на 87% товаров в случае жесткого Brexit

ТАСС, 13 марта. Великобритания объявила в среду об устранении импортных пошлин на широкий ассортимент товаров в случае жесткого Brexit (выхода страны из ЕС без соглашения - прим. ТАСС). Об этом сообщает в среду британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

По его данным, "налогами не будут облагаться 87% всех ввозимых товаров". "Если мы покинем сообщество без соглашения, то устраним импортные пошлины на большинство товаров, но сохраним тарифы на продукцию отраслей, наиболее затрагивающих интересы Великобритании", - заявил замминистра внешней торговли Джордж Холлингбери. В число последних входят некоторые виды сельскохозяйственной продукции, такие как говядина, баранина, свинина и ряд молочных продуктов, а также импорт автомобилей.

"Подобный сбалансированный подход поможет сохранить рабочие места в королевстве, избежать потенциальных скачков цен, которые больше всего затронут самые бедные домохозяйства", - добавил Холлингбери.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.

В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.